Den Haag (AFP) Die niederländische Staatsanwaltschaft hat Vorermittlungen zum mutmaßlichen Abschuss der malaysischen Passagiermaschine in der Ostukraine eingeleitet. Ein Vertreter der Justizbehörde befinde sich derzeit in Kiew, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Wim de Bruin, am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Zu den genauen Aufgaben des Vertreters, Thijs Berger, äußerte er sich nicht.

