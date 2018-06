Moskau (AFP) Ist Flug MH17 der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt? Wird sich das unscheinbare Kürzel wirklich als "Anfang vom Ende des russischen Präsidenten" erweisen, wie das Nachrichtenportal "Nowoje Wremja" aus Wladimir Putins Heimat mutmaßt? Der Kreml-Chef fand sich in der Vergangenheit schon öfters im weltpolitischen Abseits wieder, etwa im Syrien-Konflikt, bei Menschenrechtsfragen oder wegen der ersten Akte der Ukraine-Krise. Doch der mutmaßliche Abschuss des malaysischen Passagierflugzeugs mit 298 Toten in der Ostukraine hat die Weltgemeinschaft in nie dagewesener Weise aufgeschreckt.

