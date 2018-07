Johannesburg (AFP) Der längste Streik in der südafrikanischen Bergbau-Geschichte bleibt nicht ohne Folgen: Angesichts massiver Verluste wegen des fünfmonatigen Tarifkampfs will der weltgrößte Platinkonzern Anglo American Platinum (Amplats) seine wichtigsten Minen in Südafrika verkaufen. Amplats wolle sich aus den Minen Union und Rustenberg zurückziehen, erklärte das Unternehmen am Montag bei der Präsentation der Halbjahreszahlen. Demnach ging die Jahresproduktion wegen des Streiks um 40 Prozent zurück.

