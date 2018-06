Gstaad (SID) - Tennisprofi Dustin Brown (Winsen/Aller) ist beim ATP-Turnier in Gstaad/Schweiz direkt an seiner Auftakthürde gescheitert. Der 29-Jährige unterlag dem an Position fünf gesetzten Argentinier Federico Delbonis nach nur 54 Minuten mit 3:6, 3:6. Zweiter deutscher Spieler bei der mit 485.760 Euro dotierten Veranstaltung ist Jan-Lennard Struff (24/Warstein), der in der ersten Runde auf Andreas Haider-Maurer (Österreich) trifft.