Mülheim an der Ruhr (AFP) Der Mitgründer der Einzelhandelskette Aldi, Karl Albrecht, ist tot. Albrecht sei bereits am vergangenen Mittwoch im Alter von 94 Jahren gestorben, teilte das Handelsunternehmen Aldi Süd am Montag in Mülheim an der Ruhr mit. Er habe die Unternehmensgeschicke bis wenige Tage vor seinem Tod "aufmerksam und wohlwollend" begleitet. Laut der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" starb Albrecht in seiner Villa in Essen im Kreis der Familie und wurde an diesem Montag in aller Stille beigesetzt.

