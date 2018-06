Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat den russischen Staatschef Wladimir Putin bei der Aufklärung des wahrscheinlichen Abschusses eines malaysischen Passagierflugzeugs im Osten der Ukraine persönlich in die Pflicht genommen. "Angesichts ihres direkten Einflusses auf die Separatisten haben Russland und Präsident Putin im Besonderen eine direkte Verantwortung, sie zu einer Zusammenarbeit mit der Untersuchung zu zwingen", sagte Obama am Montag in Washington. "Das ist das Mindeste, was sie tun können."

