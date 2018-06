Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat eine "sofortige Waffenruhe" im Nahen Osten gefordert. In einem Telefonat mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu äußerte sich Obama beunruhigt über die steigende Zahl an zivilen Opfern im Gazastreifen sowie den Tod mehrerer israelischer Soldaten, wie das Weiße Haus am Sonntag mitteilte. Gleichzeitig habe Obama die Raketenangriffe der Hamas auf israelisches Gebiet verurteilt und das Recht Israels auf Selbstverteidigung hervorgehoben.

