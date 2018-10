Kiew (AFP) Der ukrainische Erstliga-Fußballverein Schachtjor Donezk hat sechs ausländischen Fußballprofis in seinen Diensten mit empfindlichen Strafen gedroht, sollten sie nach einem Freundschaftsspiel in Frankreich nicht wieder in die Ukraine zurückkehren. Clubpräsident Rinat Achmetow äußerte sich in einer Pressemitteilung vom Montag zwar überzeugt davon, dass die sechs Spieler, darunter der brasilianische Stürmer Fred, "sehr bald" zurückkehren würden. Zugleich stellte er aber klar, dass bei einer Weigerung die "in ihren Verträgen vereinbarten Strafen" in Kraft träten.

