Donezk (AFP) Rings um den Bahnhof der ostukrainischen Rebellenhochburg Donezk sind am Montag mehrere Artilleriegeschosse eingeschlagen. Das berichtete ein AFP-Reporter aus der von ukrainischen Regierungstruppen eingekesselten Großstadt. Die Straßen in der Gegend wurden von den prorussischen Separatisten abgesperrt, panische Zivilisten flüchteten zu Fuß und in Minibussen aus der Kampfzone.

