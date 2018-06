Donezk (AFP) Der Zug mit den Leichen von Insassen des mutmaßlich abgeschossenen Flugs MH17 hat Augenzeugen zufolge den von Separatisten kontrollierten Bahnhof in der Ostukraine verlassen. Ukrainische Behördenvertreter sagten am Montag, der Zug fahre von Tores nach Charkiw, damit die rund 280 Leichen dort von internationalen Experten untersucht werden könnten. Das Flugzeug von Malaysia Airlines mit 298 Menschen an Bord war am vergangenen Donnerstag abgestürzt, Experten gehen von einem Abschuss der Maschine durch eine Rakete aus.

