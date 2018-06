Kairo (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon ist am Montagnachmittag in der ägyptischen Hauptstadt Kairo zu Gesprächen über den Gaza-Konflikt eingetroffen. Geplant ist dort eine Unterredung mit dem ägyptischen Außenminister Sameh Schukri. Am Abend wird auch US-Außenminister John Kerry in Kairo erwartet. Ägypten hat traditionell eine Vermittlerrolle bei Konflikten zwischen Israel und der palästinensischen Hamas-Bewegung. Doch Kairos Verhältnis Kairos zu der Organisation hat sich seit dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi durch das Militär vor einem Jahr deutlich verschlechtert.

