Vereinte Nationen (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat die massive Schikane der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) gegen Christen im Irak als mögliches "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" eingestuft. Ban erklärte am Sonntag, er verurteile aufs Schärfste die "systematische Verfolgung von Minderheiten im Irak" durch die Extremisten und mit ihnen verbündete Gruppen. Die IS-Milizen hatten den Christen in der von ihnen kontrollierten Stadt Mossul ein Ultimatum zum Verlassen der einst multireligiösen Metropole gestellt und ihnen andernfalls mit dem Tod gedroht.

