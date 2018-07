Boston (AFP) Ein junger Kasache, der den Attentätern vom Boston-Marathon geholfen haben soll, ist im US-Bundesstaat Massachusetts wegen Behinderung der Justiz schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen eines Bundesgerichts in Boston sahen es am Montag als erwiesen an, dass Asamat Taschajakow nach dem Anschlag der Brüder Tamerlan und Dschochar Zarnajew Beweismaterial beiseite schaffte. Das Strafmaß soll Mitte Oktober verkündet werden. Taschajakow drohen bis zu 20 Jahre Haft und die Ausweisung nach Kasachstan.

