Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama gibt am Montag erneut eine Erklärung zu dem wahrscheinlichen Abschuss eines malaysischen Passagierflugzeugs im Osten der Ukraine ab. Obama werde um 16.50 Uhr MESZ vor die Presse treten, teilte das Weiße Haus mit. Der US-Präsident hatte am Freitag erklärt, dass viele Indizien auf eine Verantwortung der prorussischen Separatisten hinweisen würden. Allerdings hütete er sich noch vor einer ausdrücklichen Schuldzuweisung. Den Absturz der Boeing 777 von Malaysia Airlines mit 298 Menschen an Bord bezeichnete Obama als "globale Tragödie".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.