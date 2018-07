Kabul (AFP) Bei einem Selbstmordattentat in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Dienstag mindestens vier Ausländer getötet worden. Der Anschlag ereignete sich nach Polizeiangaben innerhalb einer von Ausländern bewohnten Anlage, in der die Opfer gerade Sport trieben. Sechs weitere Menschen wurden demnach verletzt, ihre Nationalitäten waren zunächst aber ebenfalls unklar. Bei dem Täter soll es sich den Angaben zufolge um einen Motorradfahrer aus den Reihen der radikalislamischen Taliban handeln.

