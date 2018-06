Dhaka (AFP) Rund zwei Jahrzehnte nach dem Tod hunderter Kinder nach der Einnahme eines gepanschten Fiebersafts hat ein Gericht in Bangladesch die ersten Urteile gesprochen. Wie die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt Dhaka am Dienstag mitteilte, wurden der Besitzer, ein Manager und ein flüchtiger Vorarbeiter der örtlichen Pharmaunternehmens Adflame Pharmaceutical Limited zur Höchststrafe von zehn Jahren verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Paracetamol-Saft mit der hochgiftigen Chemikalie Diethylenglycol gepanscht worden war, die bei den Kindern zu Nierenversagen führte.

