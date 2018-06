Braunschweig (SID) - Die Basketball Löwen Braunschweig haben den Litauer Zygimantas Janavicius als neuen Spielmacher bis 2016 verpflichtet. Der 25-Jährige, der bislang in seiner Heimat für Erstligist TonyBet Prienei spielte, gehört zum erweiterten Kader der litauischen Nationalmannschaft und hofft auf seine Teilnahme an der WM in Spanien (30. August bis 14. September).

"Uns war es wichtig, diese Position mit einem dynamischen, hungrigen Spieler zu besetzen, der die Fähigkeit hat, ein Spiel zu kontrollieren und seine Mitspieler besser zu machen. Das trifft auf Zygimantas zu", sagte Trainer und Sportdirektor Raoul Korner.