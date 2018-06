Brüssel (AFP) Die Black Box des mutmaßlich über der Ostukraine abgeschossenen Passagierflugzeugs wird zur Auswertung der Daten nach Großbritannien gebracht. Ein belgischer Militärjet startete nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Brüssel am Dienstag nach Kiew, um die Aufzeichnungsgeräte aus der Ukraine abzuholen. Die prorussischen Separatisten hatten die Black Box in der Nacht im ostukrainischen Donezk Vertretern Malaysias übergeben. Die sogenannte Black Box besteht aus dem Flugdatenschreiber und dem Stimmenrekorder. Die Geräte sind nach der ersten Einschätzung eines malaysischen Experten intakt und nur geringfügig beschädigt.

