Peking (AFP) Weil der Mindestpreis zu hoch war, ist ein Auktionshaus in China auf einem Brief des Kapitalismuskritikers Karl Marx sitzen geblieben. Shanghais Auktionshaus Hosane habe den Einstiegspreis auf umgerechnet fast eine Million Euro festgelegt, daraufhin habe sich bei der Versteigerung am Montag kein einziger Bieter gefunden, berichtete die staatliche Zeitung "Global Times" am Dienstag.

