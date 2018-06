Peking (AFP) Nach dem Tod eines Mannes an der Beulenpest ist eine Kleinstadt im Nordwesten Chinas komplett abgeriegelt worden. Wie das Staatsfernsehen am Dienstag berichteten, wurden 151 Bewohner von Yumen unter Quarantäne gestellt. Allen 30.000 Einwohnern wurden verboten, die in der Provinz Gansu gelegene Stadt zu verlassen. Autofahrer wurden von der Polizei um Yumen herum geleitet.

