München (AFP) Die Opposition in Bayern hat am Dienstag geschlossen den Rücktritt von Staatskanzleichefin Christine Haderthauer (CSU) gefordert. Anlass sind Vorwürfe an Haderthauer, eine parlamentarische Anfrage falsch beantwortet und versucht zu haben, Presseberichterstattung zu verhindern. Hintergrund sind Diskussionen um das früher von Haderthauer und später von ihrem Mann geführte Modellbauunternehmen Sapor, das von psychisch Kranken gefertigte Modellautos verkauft hat.

