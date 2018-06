Hamburg (AFP) Nachwuchs-Schauspielerin Hannah Herzsprung ist ihren Eltern für die seriöse Erziehung dankbar. Ihr Vater, der Schauspieler Bernd Herzsprung, sei zunächst nicht davon begeistert gewesen, dass sie ebenfalls auf die Bühne wollte, sagte die 33-Jährige in einem am Dienstag vorab veröffentlichten Interview mit dem Magazin "Cinema". So habe sie trotz erster Rollen im Teenageralter die Schule fertig machen müssen. "Dafür bin ich ihnen im Nachhinein sehr dankbar", sagte Herzsprung. "Ich bin ein Mensch, der Sicherheiten braucht." Sie habe zwar immer den festen Willen gehabt, Schauspielerin zu werden: "Doch wenn mich der Beruf nicht glücklich gemacht hätte, dann hätte ich mich irgendwann dagegen entschieden."

