Wien (AFP) Ein Gericht in Wien hat einen Studenten aus Jena wegen Landfriedensbruchs, versuchter schwerer Körperverletzung und schwerer Sachbeschädigung am Dienstag zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt. Das Straflandesgericht sah es laut einer Meldung der österreichischen Nachrichtenagentur APA als erwiesen an, dass der 23-Jährige bei einer Protestdemonstration gegen den von rechten Gruppen veranstalteten Akademikerball in der Wiener Hofburg am 24. Januar gewalttätig gegen Polizeikräfte sowie gegen ein Polizeidienstfahrzeug vorging.

