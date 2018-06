Karlsruhe (AFP) Das Bundesverfassungsgericht verhandelt seit Dienstag über eine Klage der rechtsextremen NPD gegen Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD). Die Partei war nach Karlsruhe gezogen, weil ihr Schwesig im Landtagswahlkampf für Thüringen den Kampf angesagt hatte. "Ziel Nummer 1 muss sein, dass die NPD nicht in den Landtag kommt", hatte die SPD-Politikerin in einem Interview gesagt. Sie werde dabei "mithelfen, alles dafür zu tun, dass es erst gar nicht so weit kommt". Das Gericht will nun in der Hauptverhandlung die Äußerungsbefugnisse von Regierungsmitgliedern im politischen Meinungskampf grundsätzlich klären.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.