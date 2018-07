New York (AFP) Das US-Videoportal Netflix ist ab Herbst auch hierzulande verfügbar. Der Streaming-Dienst startet im September in Deutschland, Frankreich, Österreich, Belgien, Luxemburg und der Schweiz, wie das Unternehmen am Montag bekanntgab. Netflix hatte im Mai angekündigt, seine Expansion in Europa noch in diesem Jahr voranzutreiben.

