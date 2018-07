Hamburg (AFP) Eine Reiselektüre gehört bei fast allen Deutschen in den Urlaubskoffer. Einer Umfrage zufolge lesen 94 Prozent der befragten Deutschen im Urlaub ein Buch, wie das Online-Reiseportal Opodo am Dienstag in Hamburg mitteilte. Ungebrochen sei dabei die Vorliebe für die auf Papier gedruckte Lektüre: Zwei Drittel der Befragten zogen demnach ein herkömmliches Buch der elektronischen Variante E-Book vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.