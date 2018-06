Stockholm (AFP) Der deutsche Stahlkonzern ThyssenKrupp hat seine U-Boot-Werften in Schweden an den Flugzeug- und Rüstungskonzern Saab verkauft. Das schwedische Unternehmen zahlte 340 Millionen Kronen (36,8 Millionen Euro) an die Konzerntochter ThyssenKrupp Marine Systems, wie Saab am Dienstag in Stockholm mitteilte. Das Geld für die Transaktion komme aus einem Fonds, weshalb diese das Jahresergebnis für 2014 kaum beeinträchtigen werde.

