Köln (AFP) Schwer kranke Patienten dürfen in eng begrenzten Einzelfällen die illegale Droge Cannabis zu Therapiezwecken anbauen. In dem am Dienstag vom Verwaltungsgericht Köln entschiedenen Rechtsstreit ging es um fünf Klagen, mit denen Schmerzpatienten die Genehmigung vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) erstreiten wollten, Cannabis aus medizinischen Gründen zum Eigenkonsum anzubauen. Gegen die Urteile ist überwiegend Berufung möglich. (Az. K 4447/11, 7 K 4450/11, 7 K 5217/12, 7 K 4020/12, 7 K 5203/10)

