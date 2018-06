Wiesbaden (AFP) Die Zahl der Scheidungen in Deutschland ist im vergangenen Jahr zurückgegangen. Im Jahr 2013 wurden rund 169.800 Ehen geschieden und damit 5,2 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Statistisch werden demnach mehr als ein Drittel (36 Prozent) aller in einem Jahr geschlossenen Ehen im Laufe der nächsten 25 Jahre geschieden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.