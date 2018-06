Paris (AFP) Frankreich will trotz internationaler Kritik im Oktober das erste Mistral-Kriegsschiff an Russland liefern. "Die Russen haben bezahlt; wir müssten 1,1 Milliarden Euro zurückzahlen", wenn das Schiff nicht geliefert würde, sagte Präsident François Hollande am Montagabend vor Journalisten in Paris. Die Lieferung des zweiten Hubschrauberträgers werde von der Haltung Moskaus im Ukraine-Konflikt abhängen. "Aber im Moment sind keine Sanktionen beschlossen, die uns zwingen würden, zu verzichten", sagte Hollande mit Blick auf das umstrittene Geschäft.

