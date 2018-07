München (SID) - Rund eineinhalb Wochen nach dem Ende der WM füllt sich bei Fußball-Rekordmeister Bayern München langsam wieder der Trainingsplatz. Neben Europas Fußballer des Jahres Franck Ribéry hat am Dienstag der spanische Nationalspieler Javi Martínez als erster WM-Teilnehmer des Double-Siegers wieder das Training mit der Mannschaft aufgenommen. Ribéry übte nach überstandenen Rückenproblemen erstmals wieder mit dem Team, und auch Martínez war nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub gleich voll im Einsatz.

"Ich fühle mich immer besser", berichtete Ribéry auf der Internetseite der Bayern (fcb.de), "mit der Mannschaft zu trainieren ist einfach das Beste, was es gibt." Martínez, der in Brasilien als einziger der elf WM-Spieler aus dem aktuellen Münchner Kader schon in der Vorrunde gescheitert war, hat "wieder richtig Lust auf Fußball", wie er betonte. Er habe die freien Tage genossen, jetzt sei "die Power zurück", versicherte der Defensivspieler.

Mit Ribéry und Martínez hat Trainer Pep Guardiola jetzt zwölf Profis im Training. Neben zehn weiteren WM-Teilnehmern, darunter sechs deutsche Weltmeister, fehlen aus dem 24er-Kader derzeit zwei Spieler (Thiago und Mitchell Weiser) wegen Verletzungen. Claudio Pizarro hat seine Wadenprobleme überwunden und war wieder im Training dabei.

SID mm om