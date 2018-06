London (AFP) Pünktlich zum ersten Geburtstag von Prinz George hat das britische Königshaus zwei weitere Fotos des kleinen Thronfolgers veröffentlicht. Die Aufnahmen zeigen den Sohn des britischen Prinzen William und seiner Frau Catherine bei einem gemeinsamen Besuch einer Schmetterlingsausstellung im Naturhistorischen Museum in London Anfang Juli. William und Kate bedankten sich in einer kurzen Botschaft für die "guten Wünsche", die sie seit der Geburt ihres Sohnes in Großbritannien und bei ihren Auslandsreisen erhielten.

