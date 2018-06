Jakarta (AFP) Kurz vor der erwarteten Bekanntgabe des Ergebnisses der Präsidentschaftswahl in Indonesien hat der mutmaßlich unterlegene Prabowo Subianto angekündigt, das Resultat nicht anzuerkennen. Er ziehe sich aus dem Wahlprozess zurück, sagte der frühere General am Dienstag und deutete an, die Wahl womöglich vor dem Verfassungsgericht anzufechten. Das Ergebnis soll noch im Tagesverlauf bekannt gemacht werden. Umfragen sagen einen Sieg des Gouverneurs der Hauptstadt Jakarta, Joko Widodo, voraus. Der Sieger tritt die Nachfolge von Susilo Bambang Yudhoyono an, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidieren durfte.

