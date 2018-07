Bagdad (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag auf einen Polizeiposten in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Dienstag mindestens 23 Menschen getötet worden. Bei der Explosion eines mit Sprengstoff beladenen Autos am Zugang zum mehrheitlich schiitischen Viertel Kadhimijah seien zudem mehr als 40 Menschen verletzt worden, sagten Vertreter von Polizei und Innenministerium. Mindestens fünf der Toten waren demnach Polizisten. Kadhimijah liegt am Ufer des Tigris gegenüber dem vorwiegend sunnitischen Bezirk Adhamijah und ist immer wieder Ziel von Angriffen.

