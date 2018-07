Shanghai (AFP) Mit Gammelfleisch aus China sind auch in Japan die Restaurants der US-Fastfoodkette McDonald's beliefert worden. Etwa 20 Prozent seiner aus Hähnchenfleisch bestehenden Chicken McNuggets habe das Unternehmen von der am Sonntag geschlossenen Fabrik in Shanghai bezogen, teilte McDonald's Japan am Dienstag mit. Deshalb sei der Verkauf der Hähnchen-Taler in den rund 500 Filialen in Japan am Montag gestoppt worden, bis ein neuer Fleisch-Lieferant gefunden sei.

