Gaza (dpa) - Bei den israelischen Angriffen im Gazastreifen ist auch eine siebenköpfige Familie mit deutscher Staatsangehörigkeit getötet worden. Man müsse davon ausgehen, dass es sich bei den Toten um diese Familie handelt, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin. Nach palästinensischen Angaben handelt es sich bei den Toten um einen Mann aus Beit Lahia sowie seine Frau und fünf Kinder. Der Mann soll vor 20 Jahre nach Deutschland gezogen sein. Der Ingenieur habe an der Uni Siegen studiert und in Hessen gelebt.

