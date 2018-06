Freiburg (dpa) - Nach dem gewaltsamen Tod eines Achtjährigen in Freiburg suchen Dutzende Polizisten nach dem Täter. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, sagte eine Polizeisprecherin. Auch am Abend gab es bei der Polizei keine Hinweise auf einen Verdächtigen. Bei der Suche nach dem Unbekannten sind die Ermittler auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen. Die Beamten verteilten Flugblätter mit einem Foto des Jungen und riefen mögliche Zeugen auf, sich zu melden. Ein Spaziergänger hatte die Leiche des Achtjährigen gestern in einem Bach gefunden.

