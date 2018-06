Bengasi (AFP) Bei Kämpfen zwischen Islamisten und Regierungstruppen in Libyen sind mindestens 16 Menschen getötet worden. Zudem habe es bei den Auseinandersetzungen in der östlichen Stadt Bengasi mehr als 80 Verletzte gegeben, sagten Vertreter der Rettungskräfte und des Militärs am Dienstag. Bei den meisten Opfern handelte es sich demnach um Soldaten. Drei Zivilisten, unter ihnen ein Ägypter, seien getötet worden, als eine Rakete in ihr Haus einschlug.

