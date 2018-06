Brüssel (AFP) Die Europäische Union hat die Konfliktparteien im Nahen Osten zur Zurückhaltung und vor allem Israel zur Verhältnismäßigkeit ermahnt. Beide Seiten müssten umgehend die Waffen niederlegen, hieß es am Dienstagabend in Brüssel nach einem Treffen der EU-Außenminister. Dabei gestand Brüssel Israel das Recht zu, sich gegen die Raketenangriffe aus dem Gazastreifen zu verteidigen. Israels Militäroffensive müsse indes "verhältnismäßig" sein und sich an internationales humanitäres Recht halten. Die Raketenangriffe auf Israel kritisierte die EU in ihrer Erklärung als "kriminell und nicht zu rechtfertigen".

