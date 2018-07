Gaza (AFP) Unter dem Eindruck rasant wachsender Opferzahlen im Gazastreifen ringen die UNO und USA um eine schnellstmögliche Waffenruhe im Nahen Osten. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon und US-Außenminister John Kerry forcierten am Dienstag ihre Vermittlungsbemühungen in Ägypten, dem bei der Vermittlung einer Feuerpause zwischen Israelis und der im Gazastreifen herrschenden Hamas eine Schlüsselrolle zukommt. Ban will am Nachmittag Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu treffen.

