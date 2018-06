Genf (AFP) Die portugiesische Bankengruppe Espírito Santo hat den Großteil ihrer Privatbank (BPES) an die Schweizer Bank CBH verkauft. Das teilten beide Banken am Dienstag mit, ohne sich allerdings zum Kaufpreis zu äußern. Die Einigung betreffe Kunden aus den "iberischen Regionen und aus Lateinamerika", hieß es in der Mitteilung weiter. Die BPES ist seit über 37 Jahren in Lausanne präsent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.