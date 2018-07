Moskau (AFP) Eine Woche nach dem verheerenden U-Bahn-Unglück in Moskau hat Bürgermeister Sergej Sobjanin den Chef der Metro entlassen. An die Stelle von Iwan Bessedin rücke Dmitri Pegow, der Leiter der für die Hochgeschwindigkeitszüge zuständigen Abteilung bei der Bahn, zitierten russische Nachrichtenagenturen am Dienstag den Moskauer Bürgermeister. Aufgabe des neuen Chefs sei es, das Vertrauen der Moskauer in ihre U-Bahn wiederherzustellen. Der Unfall habe die "gewaltige Arbeit" der Metro der vergangenen Jahre zunichte gemacht, befand Sobjanin.

