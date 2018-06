Beirut (AFP) Bei heftigen Kämpfen im Osten der syrischen Hauptstadt Damaskus sind am Dienstag nach Informationen der Beobachtungsstelle für Menschenrechte 18 Menschen verletzt worden. Als Schwerpunkt der Kämpfe gab die Beobachtungsstelle, die sich auf ein dichtes Netz von Informanten im Landesinneren stützt, das Stadtviertel Dschobar an. Die syrische Luftwaffe griff dort demnach Rebellenstellungen an, die Aufständischen feuerten Granaten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.