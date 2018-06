Courteranges (AFP) Bei einem schweren Verkehrsunfall im Nordosten Frankreichs sind fünf Kinder und ein Erwachsener ums Leben gekommen. Nahe der Stadt Troyes in der Champagne stießen am Dienstagnachmittag auf einer Landstraße ein Lastwagen und ein Kleinbus mit zahlreichen Kindern an Bord zusammen, wie Staatsanwalt Alex Perrin der Nachrichtenagentur AFP sagte. "Es ist ein tödlicher Unfall mit vielen Opfern."

