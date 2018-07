Frankfurt/Main (AFP) Die Lufthansa-Gruppe stellt ihre Flüge nach Tel Aviv für zunächst 36 Stunden ein. Wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte, sind davon die Flüge der Lufthansa, Germanwings, Austrian Airlines und Swiss betroffen. Begründet wurde die Entscheidung mit der "unsicheren Lage" am Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv. Der Lufthansa-Konzern bietet nach eigenen Angaben überlicherweise pro Tag im Schnitt sieben bis zehn Flüge nach Tel Aviv an, die von Frankfurt am Main, Berlin, München, Zürich und Wien starten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.