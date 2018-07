Charkiw (AFP) Der Zug mit den Leichen von Insassen des mutmaßlich über dem Osten der Ukraine abgeschossenen malaysischen Flugzeugs ist am Dienstag an seinem Bestimmungsort Charkiw eingetroffen. Er erreichte den Bahnhof der unter Regierungskontrolle stehenden Stadt kurz vor dem Mittag, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die etwa 280 Leichen der Absturzopfer sollen dort an eine niederländische Delegation übergeben und später per Flugzeug nach Amsterdam gebracht werden. Dort sollen sie identifiziert und an die Angehörigen übergeben werden.

