Donezk (AFP) In die Untersuchungen zum Absturz von Flug MH17 kommt Bewegung: Die prorussischen Separatisten übergaben in der Nacht zum Dienstag den Flugschreiber der vermutlich abgeschossenen Boeing 777 an malaysische Experten und verkündeten eine Waffenruhe an der Absturzstelle. Der Zug mit den Leichen von etwa 280 Opfern erreichte die östliche Stadt Charkiw. In Brüssel berieten die EU-Außenminister über mögliche neue Sanktionen gegen Russland.

