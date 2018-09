Tel Aviv (AFP) Angesichts der anhaltenden Kämpfe im Nahen Osten hat UN-Generalsekretär Ban Ki Moon Israel und die Palästinenser aufgefordert, die Waffen niederzulegen und in Verhandlungen zu treten. Er habe an Israelis und Palästinenser dieselbe Botschaft, sagte Ban am Dienstag in Tel Aviv. "Hört auf zu kämpfen, fangt an zu reden", sagte er bei einer Pressekonferenz an der Seite des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu.

