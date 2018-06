Paris (AFP) Eine Großstudie zu genetischen Ursachen der Schizophrenie könnte die Entwicklung neuer Medikamente im Kampf gegen die psychische Erkrankung ermöglichen. Wissenschaftler fanden bei der Untersuchung von mehr als 80.000 Erbgut-Proben 128 DNA-Veränderungen, die mit einem höheren Risiko einer Schizophrenie-Erkrankung einhergehen, wie es in einer am Dienstag im Fachmagazin "Nature" veröffentlichten Studie heißt. 83 dieser Mutationen waren unbekannt. An der bislang größten Gen-Studie über eine psychische Erkrankung waren mehr als 300 Wissenschaftler aus 35 Ländern beteiligt.

