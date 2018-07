Washington (AFP) Wegen des Raketenbeschusses aus dem Gazastreifen hat die US-Fluglinie Delta mit sofortiger Wirkung ihre Verbindungen nach Israel eingestellt. Der internationale Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv werde "bis auf Weiteres" nicht mehr angeflogen, teilte Delta am Dienstag mit. Auch die Flüge von Tel Aviv nach New York, wo die Fluglinie ein Drehkreuz unterhält, seien gestrichen worden.

